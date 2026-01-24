„Richtig sauer!“ Gegenwind für Skisprung-Legende

„Ich bin richtig sauer“, schimpft Cheftrainer Bine Norcic im Gespräch mit dem „Blick“. Mit den Leistungen seiner Schützlinge ist der Slowene gar nicht einverstanden. Bereits nach dem ersten Wettkampftag war für Ammann und Trunz der Bewerb zu Ende. Der 44-Jährige landete nur auf Rang 31, Trunz wurde sogar nur 37.