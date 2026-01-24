„Richtig sauer!“ Gegenwind für Skisprung-Legende

Das war nichts! Weder Skisprung-Legende Simon Ammann noch Jungspund Felix Trunz konnten am Freitag bei der Skiflug-WM in Oberstdorf überzeugen. Somit gibt’s im Kampf um das Olympia-Ticket weiter ein Fragezeichen bei den Schweizern.
„Ich bin richtig sauer“, schimpft Cheftrainer Bine Norcic im Gespräch mit dem „Blick“. Mit den Leistungen seiner Schützlinge ist der Slowene gar nicht einverstanden. Bereits nach dem ersten Wettkampftag war für Ammann und Trunz der Bewerb zu Ende. Der 44-Jährige landete nur auf Rang 31, Trunz wurde sogar nur 37.
Olympia-Traum in Gefahr
Droht der Olympia-Traum von Ammann nun zu platzen? Sowohl 2002 in Salt Lake City als auch 2010 in Vancouver kürte sich der Schweizer zum Doppel-Olympiasieger. Der Routinier will den Zauber der Winterspiele ein weiteres Mal erleben, doch sein Start in Mailand und Cortina wackelt aufgrund seiner schwachen Form gewaltig.
„Weil Ammann den leicht besseren Eindruck hinterließ, scheint er im Vorteil“, schreibt der „Blick“. Ammann oder Trunz – spätestens am Montag fällt die Entscheidung. Gregor Deschwanden und Sandro Hauswirth sind aufgrund ihrer Saisonresultate bei den Schweizern gesetzt.
