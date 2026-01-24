Anrufer drohte bei Wiener Polizei mit Blutbad

Da die Drohung mit der Tötung der Eltern natürlich ernst genommen wurde, wurden auch diese aufgesucht. Die Pflegeeltern waren wohlauf. Sie waren am selben Tag mit ihrem Pflegesohn in Niederösterreich Essen gewesen, erfuhr die „Krone“. Nach der Rückkehr nach Wien bzw. nach dem Treffen kam es dann offenbar zu dem Vorfall. Der Bursche ist seit Längerem aufgrund einer psychischen Erkrankung auf Medikamente angewiesen.