Angriff von US-Militär
Erneut Angriff auf mutmaßliches Drogenboot
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf ein Boot im östlichen Pazifik zwei Menschen getötet.
Geheimdienstinformationen hätten bestätigt, dass das Boot auf bekannten Schmuggelrouten unterwegs und in den Drogenhandel verwickelt gewesen sei, teilte das zuständige Regionalkommando (Southcom) am Freitag auf X mit.
Bei dem Einsatz seien zwei „Drogen-Terroristen“ getötet worden, eine Person habe überlebt.
Seit Wochen greift das US-Militär die Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler im Pazifik und in der Karibik an. Die US-Regierung hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem bewaffneten Konflikt erklärt.
Das Militär werde die Kartelle aufspüren, sie töten und ihre Netzwerke zerschlagen, hatte Verteidigungsminister Pete Hegseth angekündigt.
