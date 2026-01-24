Vorteilswelt
Angriff von US-Militär

Erneut Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

Ausland
24.01.2026 08:57
(Bild: xdiv.com/Southcom)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf ein Boot im östlichen Pazifik zwei Menschen getötet. 

0 Kommentare

Geheimdienstinformationen hätten bestätigt, dass das Boot auf bekannten Schmuggelrouten unterwegs und in den Drogenhandel verwickelt gewesen sei, teilte das zuständige Regionalkommando (Southcom) am Freitag auf X mit.

Bei dem Einsatz seien zwei „Drogen-Terroristen“ getötet worden, eine Person habe überlebt.

Seit Wochen greift das US-Militär die Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler im Pazifik und in der Karibik an. Die US-Regierung hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem bewaffneten Konflikt erklärt.

Das Militär werde die Kartelle aufspüren, sie töten und ihre Netzwerke zerschlagen, hatte Verteidigungsminister Pete Hegseth angekündigt.

