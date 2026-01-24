Evelyn Burdecki schwärmt von Männern in Lederhosen

Die Weißwurstparty beim Stanglwirt war wieder ein Society-Treff, so etwa mit Promis wie Evelyn Burdecki, Lena Gercke oder auch Verona Pooth. Sie alle waren in bester Plauderlaune: Evelyn verriet uns, dass sie Männern öfter mal aufs Hinterteil geschaut hat. Außerdem wird darüber geplaudert, wer beim Trachten-Schuhwerk leicht danebengegriffen hat – und was das Geheimnis so mancher langjährigen Promi-Ehe ist.
