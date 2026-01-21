Zu viele Parkzonen belasten Vösendorfs Bevölkerung

Wer als Gast nach Vösendorf, Bezirk Mödling, kommt, muss sich erst durch einen Dschungel an verwirrenden Parkzonen kämpfen. Blaue Zonen, in denen man 90 Minuten gratis stehen darf, Blaue Zonen, die gebührenpflichtig sind und dann sind da noch zahlreiche verschiedene Grüne Zonen. „Nicht mal die Einheimischen kennen sich da aus“, kritisiert Monika Alk von der FPÖ Vösendorf. Und: „Viele Pensionisten können die App, mit der teilweise bezahlt werden muss, gar nicht bedienen. Die ältere Generation wird hier völlig ausgegrenzt“, klagt Alk. Sie fordert nun: „Schluss mit dem aktuellen Kurzparkzonen-Fleckerlteppich“ und kündigt für die nächste Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag zur Überarbeitung der Parkraumbewirtschaftung an – samt vorbereitetem Konzept, um die Vösendorfer zu entlasten.