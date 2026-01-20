New details
Dead baby: Camera filmed horrific crime at border
New, shocking details have emerged about the drama surrounding a dead baby in Burgenland: according to information obtained by "Krone," camera footage shows a suspect getting off a bus from Romania on Sunday with a black bag, walking toward a blind spot on camera, and apparently placing the baby in the bag after a secret birth. A few hours later, the dead newborn—a girl—was found next to a trash can. The police are now searching for the bus.
The camera shows the woman getting off the bus at around 9 a.m. A few minutes later, she returns, takes the black sports bag and places it – with the baby inside – next to a trash can. The driver is said to have helped her put down the black sports bag.
Body of traveler discovered
Between 9 a.m. and 1 p.m., the girl is believed to have frozen to death in freezing temperatures at the Nickelsdorf border crossing in the district of Neusiedl am See before her body was discovered by travelers.
Baby was in black bag
The bus was on its way to Austria, and the suspect is believed to be a caregiver. The driver helped her put down the black sports bag.
Murder investigation in full swing
The girl was already dead when the emergency doctor arrived. An autopsy has been ordered and could provide further clues about the crime. The murder investigation is in full swing, the Burgenland State Police Department announced on Tuesday.
The Eisenstadt public prosecutor's office has been called in and is working intensively to locate the bus that entered Austria after the horrific crime.
