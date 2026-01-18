Final scandal scenes
Africa Cup of Nations final LIVE: Senegal vs. Morocco
Von krone Sport
Senegal crowned African champions after 1-0 extra-time victory over hosts Morocco! However, this final was overshadowed by wild turmoil. Yes, there was even the threat of the game being abandoned. After a controversial penalty against Senegal, the game was interrupted for several minutes because Sadio Mane's team had disappeared into the dressing room in protest. However, the hosts then missed the penalty, Senegal scored in the 94th minute – and ended up celebrating after all.
Here is the live ticker:
Wild scenes in extra time:
More to follow shortly...
