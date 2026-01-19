Vor dem Beginn des Donau-Derbys in der Basketball-Superliga zwischen BC Vienna und Klosterneuburg gab’s von Stjepan Stazic noch ein Bussi für seine Frau Ivana. Dann trennten sich die beiden, nahm sie fünf Reihen hinter ihm auf der Tribüne Platz. „Wir halten bei Spielen immer Sicherheitsabstand“, schmunzelte der 47-jährige Basketball-Zampano. „Wir sind beide sehr emotional, das geht bei den Spielen nicht“, fiebert das Ehepaar mit Sohn Aron und dem BC Vienna immer mit.