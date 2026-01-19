Vorteilswelt
Bei Familie Stazic

„Wir halten bei Spielen immer Sicherheitsabstand“

Sport
19.01.2026 08:50
Gregor Glas war mit 24 Punkten BC Viennas Topscorer.
Gregor Glas war mit 24 Punkten BC Viennas Topscorer.(Bild: Basketball Austria / A.Pichler))
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

BC Vienna holte sich mit 93:91 im Donau-Derby gegen Klosterneuburg den Sieg. Warum Stjepan Stazic dabei auf einem „Spezial-Sessel“ saß und das fünf Reihen von seiner Frau entfernt, erzählte der Basketball-Zampano der „Krone“.

Vor dem Beginn des Donau-Derbys in der Basketball-Superliga zwischen BC Vienna und Klosterneuburg gab’s von Stjepan Stazic noch ein Bussi für seine Frau Ivana. Dann trennten sich die beiden, nahm sie fünf Reihen hinter ihm auf der Tribüne Platz. „Wir halten bei Spielen immer Sicherheitsabstand“, schmunzelte der 47-jährige Basketball-Zampano. „Wir sind beide sehr emotional, das geht bei den Spielen nicht“, fiebert das Ehepaar mit Sohn Aron und dem BC Vienna immer mit.

Beim 93:91-Sieg im Traditionsduell mit den Dukes gab es auch bis zum Schluss genug Anlass für Emotionen. Positive wie negative. Denn nicht nur der Hallmann Dome ist derzeit von einem Baugerüst umhüllt, auch die BC-Defense glich vor allem im ersten Viertel einer Baustelle.

Was Stjepan von einem Extra-Sessel aus verfolgte: „Ich kann auf den Tribünen-Sesseln nicht sitzen, bekomme da immer Rückenschmerzen.“

Stjepan Stazic auf seinem „Spezial-Sessel“.
Stjepan Stazic auf seinem „Spezial-Sessel“.(Bild: Felix Cerny)

Das knappe Spiel analysierte er so: „Der Spannungsabfall ist einfach riesig. Nach dem hochemotionalen 118:114-Heimsieg gegen Subotica in der Adriatic League am Freitag und dem trainingsfreien Samstag ist es schwer, wieder eine richtige Spannung aufzubauen.“

„Haben Zielscheibe auf dem Rücken“
Die braucht es aber. Weiß auch Headcoach Mike Coffin: „Gegen uns sind alle super motiviert – weil wir in der Adriatic League spielen. Wir haben eine Zielscheibe auf dem Rücken. Jeder will uns unbedingt besiegen.

Das wäre den Dukes womöglich auch gelungen, hätte nicht Topscorer Glas (24 Punkte) die Nerven bewahrt und 4,7 Sekunden vor Schluss drei Freiwürfe zum 93:91-Endstand versenkt. 

