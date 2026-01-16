Sechs Punkte stehen auf dem Speiseplan

„Nach dem Aus gegen Fehervar letzte Saison im Pre-Play-off wollen wir den nächsten Schritt gehen“, hatte man zu Saisonbeginn die Top 6 als Ziel ausgerufen. Nach 36 von 48 Spielen im Grunddurchgang ist das rechnerisch noch möglich, aber kaum realistisch. „Müssen wir akzeptieren, auch wenn wir zuletzt phasenweise wie ein Top-6-Team Eishockey spielen“, nimmt der stets bescheidene Wiener den Mund nicht zu voll, wenn er unter Headcoach Kevin Constantine seit November einen Aufwärtstrend erkennt.