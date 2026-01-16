„Wir haben immer um unsere Liebe kämpfen müssen“

„Es hat mir beim Zuschauen weh getan“

Über die Kämpfe ihres Ehemanns sagt sie: „Am Anfang habe ich mir gedacht, dass es verrückt ist, sich im Ring schlagen zu lassen. Es hat mir beim Zuschauen selbst weh getan. Aber Boxen ist seine Leidenschaft. Und in diesem Sport steckt unglaublich viel drin. Wenn man sich damit beschäftigt, ist Boxen megainteressant. Und es ist auch ein Job. Ich mache längst das Marketing für Sergio.“