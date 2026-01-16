Vorteilswelt
Familie gegen Boxer

„Wir haben immer um unsere Liebe kämpfen müssen“

Sport-Mix
16.01.2026 10:35
Boxer Sergio Odabai und seine Ehefrau Kesha.
Boxer Sergio Odabai und seine Ehefrau Kesha.(Bild: Matthias Mödl)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Der österreichische Boxer Sergio Odabai kämpfte schon in der T-Mobile-Arena von Las Vegas. Als er in Sheffield kämpfte, übertrug DAZN live. Hinter dem erfolgreichen Kampfsportler steckt aber eine ganz sanfte Seele. Seine Ehefrau Kesha verriet bei der Eröffnung des GymBeam Fitness Hub in der Wiener Innenstadt: „Er ist voll der Romantiker.“ Allerdings mussten sie für ihre Liebe kämpfen.

Rein optisch wirkt Odabai mit seinen Muskeln und seinen Tätowierungen wie ein harter Typ. Sein Spitzname ist Xerxes, früherer persischer König. Der Name bedeutet „Über Helden herrschend“. Ehefrau Kesha lacht: „Als ich kennengelernt habe, war ich skeptisch. Boxer und Tätowierungen, na ja.“ Aber sie entdeckte schnell die sanften Seiten von Sergio: „Er ist voll der Romantiker, ich habe mich sehr schnell in ihn verliebt.“ Allerdings war ihre Familie lange dagegen: „Wir mussten immer für unsere Liebe kämpfen.“

„Es hat mir beim Zuschauen weh getan“
Über die Kämpfe ihres Ehemanns sagt sie: „Am Anfang habe ich mir gedacht, dass es verrückt ist, sich im Ring schlagen zu lassen. Es hat mir beim Zuschauen selbst weh getan. Aber Boxen ist seine Leidenschaft. Und in diesem Sport steckt unglaublich viel drin. Wenn man sich damit beschäftigt, ist Boxen megainteressant. Und es ist auch ein Job. Ich mache längst das Marketing für Sergio.“

Max Ortner, seine Verlobte Victoria Karner und Dalibor Cicman, CEO von GymBeam.
Max Ortner, seine Verlobte Victoria Karner und Dalibor Cicman, CEO von GymBeam.(Bild: GymBeam)

Ebenfalls Gäste beim GymBeam-Event waren Model Victoria Karner und ihr Verlobter Max Ortner. Der erfolgreiche Schauspieler liebt auch den Kampfsport. Im Brazilian Jiu-Jitsu hat er schon den blauen Gürtel. Max trainiert mit der Hilde Drexler, die einst für Österreich bei den Olympischen Spielen auf der Judo-Matte trainiert hat.

„Als Kind war ich blad“
Der 35-Jährige lacht: „Als Kind war ich blad, als Jugendlicher immer noch dick. Dann bin ich durch meinen jüngeren Bruder zum Sport gekommen. Es ist der perfekte Ausgleich für mich, es schwankt zwischen Leidenschaft und Sucht.“ Der Linzer ist nicht nur im Fernsehen und im Kino zu sehen, sondern auch im Theater. So hat er in seiner Heimatstadt das von seinem Opa gegründete Kellertheater übernommen.

Auch Max kommt in die Pilates-Kurse von Victoria
Seine Verlobte Victoria, die als Model schon in Mailand, London, Barcelona und Kapstadt gelebt hat, liebt auch den Sport, arbeitet seit drei Jahren auch als Pilates-Trainerin. Auch Max kommt mit Freunden immer wieder in ihre Kurse. Victoria unterstreicht: „Pilates ist nicht nur ein bisschen Stretching. Es stärkt die Mitte. Ein stabiler Rumpf, gerade Schultern und ein muskulöser Rücken sind sehr wertvoll.“

Erstes Unternehmen als 16-Jähriger gegründet
Topfit ist auch Dalibor Cican, CEO von GymBeam. Der Slowake hat mit seiner Firma eine führende europäische Fitness- und Lifestyle-Marke, die seit 2014 Sportnahrung, gesunde Lebensmittel und Kleidung unter dem Motto „Für jeden Sport“ anbietet, entwickelt. Sein erstes Unternehmen hat er mit 16 gegründet: „So habe ich früh gelernt, mit Cashflow und Prioritäten zu arbeiten.“

Über den neuen Standort in Wien meint der 38-Jährige: „Österreich ist für uns ein Schlüsselmarkt in Bezug auf Kaufkraft und logistische Nähe. Wir sehen Wien als strategischen Hub für die DACH-Region. Es ist ein Markt mit anspruchsvollen Kunden, die Qualität und schnelle Lieferung schätzen. Das sind Bereiche, in denen wir stark sind. Wenn wir in Wien erfolgreich sind, bestätigt das unser Geschäftsmodell für ganz Westeuropa.“

