Nach der Pause wartet das Donau-Derby

Gutes Verhältnis mit Klosterneuburg

Dass das Donau-Derby in der heimischen Superliga gegen Klosterneuburg erst am Sonntag und nicht schon am Mittwoch steigt, ist dem Entgegenkommen der Dukes zuzuschreiben. „Wir haben immer schon ein gutes Verhältnis, und da sind solche Dinge wirklich kein Problem“, freut sich Stazic, dass es in der Liga auch Teams gibt, die den internationalen Einsatz der Favoritner zu schätzen wissen.