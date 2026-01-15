Nach der Pause wartet das Donau-Derby

Eine kurze Pause hatten sich die Korbjäger von BC Vienna redlich verdient. Der Sieg gegen den Tabellenführer der Adriatic League war der perfekte Anlass. Auch das Entgegenkommen von Klosterneuburg half dabei.
Ein Besuch im Haus des Meeres mit der Familie, Rodeln in der Kärntner Heimat. Korbjäger Rasid Mahalbasic genoss die freien Tage Anfang der Woche mit Frau und Kindern. „Bei unserem Spielplan ist das sehr schön, so eine kleine Auszeit zu haben, wo man Zeit mit der Familie verbringen kann“, schätzt der 35-Jährige diese Momente.
Die beiden zusätzlichen freien Tage hatten sich die Basketballer von BC Vienna mit dem sensationellen 93:89-Heimsieg gegen Tabellenführer Cedevita Laibach redlich verdient. Der dritte Sieg im 13. Spiel in der ersten Saison in der topbesetzten internationalen Adriatic League war für die Slowenen wiederum erst die dritte Niederlage: „Dieser Erfolg hat uns wirklich sehr gut getan.“
Viele Ausfälle
Vor allem eingedenk der Tatsache, dass man beim Sieg gegen das slowenische Powerhouse nur acht Spieler zur Verfügung hatte, inklusive Youngster Aron Stazic. „Uns fehlen einige verletzte Spieler“, seufzt BC-Vorstand Petar Stazic, Arons Onkel. Mit Cotton, Asceric, Mladenov und Stojanovic fehlen vier Akteure. Und das bei einem ohnehin nicht besonders dicht besetzten Kader.
Auf der Position des Centers beispielsweise hat man beim BC Vienna mit Mahalbasic und Leon Bulic in Wahrheit nur zwei Spieler zur Verfügung. „Andere Teams in der Adriatic League haben vier oder fünf“, weiß Stazic. Weshalb man sich auch noch nach Alternativen umsieht, aktuell auch einen möglichen Neuzugang testet.
Gutes Verhältnis mit Klosterneuburg
Dass das Donau-Derby in der heimischen Superliga gegen Klosterneuburg erst am Sonntag und nicht schon am Mittwoch steigt, ist dem Entgegenkommen der Dukes zuzuschreiben. „Wir haben immer schon ein gutes Verhältnis, und da sind solche Dinge wirklich kein Problem“, freut sich Stazic, dass es in der Liga auch Teams gibt, die den internationalen Einsatz der Favoritner zu schätzen wissen.
