Accident in Wels
Demonstrator blew off part of his hand
A demonstration against the alleged use of Austrian drone engines in Israel ended in bloodshed on Saturday afternoon in Wels (Upper Austria). A demonstrator seriously injured his hand with pyrotechnics. Another participant standing next to him also suffered injuries.
A small group met at the train station at around 2 p.m. on Saturday to demonstrate in Wels against the alleged use of engines for Israeli drones manufactured by Gunskirchen-based engine manufacturer BRP-Rotax.
Pyrotechnics exploded
But shortly after 3 p.m., there was a loud bang and a lot of blood: one of the participants appears to have lit pyrotechnics, which then apparently exploded in his hand. The man was seriously injured and, according to initial reports, may have lost one or more fingers. He was taken to Kepler University Hospital in Linz.
A demonstration participant standing next to him was also injured. While a small group of demonstrators returned to the train station, another group continued toward the town square as planned.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.