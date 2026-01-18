Fünffacher Weltmeister nicht im Olympia-Kader

„Arbeit nicht umsonst“

Der 32-Jährige wird sich die Spiele nun vom Fernseher aus ansehen müssen, auf Instagram konnte der DSV-Adler dennoch Positives vom Wochenende in Japan mitnehmen. „Auch wenn die Olympianorm am Ende knapp verpasst wurde, fühlt sich dieses Resultat wichtig an. Es zeigt mir, dass die Arbeit der letzten Wochen nicht umsonst war und dass ich auf dem richtigen Weg bin“ schrieb Geiger am Sonntag.