Fünffacher Weltmeister nicht im Olympia-Kader

Was sich bereits angebahnt hatte, ist nun fix: Deutschlands Skisprung-Team wird ohne Karl Geiger zu den Olympischen Spielen reisen. Der fünffache Weltmeister blieb im letzten Springen vor der Nominierung hinter dem notwendigen Ergebnis ...
Zwar erreichte Geiger am Sonntag mit Rang 14 in Sapporo sein bislang bestes Saisonergebnis, um in den Olympia-Kader zu springen hätte es jedoch einen Platz unter den besten acht gebraucht.
„Arbeit nicht umsonst“
Der 32-Jährige wird sich die Spiele nun vom Fernseher aus ansehen müssen, auf Instagram konnte der DSV-Adler dennoch Positives vom Wochenende in Japan mitnehmen. „Auch wenn die Olympianorm am Ende knapp verpasst wurde, fühlt sich dieses Resultat wichtig an. Es zeigt mir, dass die Arbeit der letzten Wochen nicht umsonst war und dass ich auf dem richtigen Weg bin“ schrieb Geiger am Sonntag.
Drei Olympia-Medaillen (einmal Silber, zweimal Bronze) hat Geiger berits zu Hause hängen. Eine vierte wird heuer nicht dazukommen ...
