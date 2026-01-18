Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt ist es amtlich

Fünffacher Weltmeister nicht im Olympia-Kader

Ski Nordisch
18.01.2026 18:42
Karl Geiger wird nicht nach Predazzo fahren.
Karl Geiger wird nicht nach Predazzo fahren.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was sich bereits angebahnt hatte, ist nun fix: Deutschlands Skisprung-Team wird ohne Karl Geiger zu den Olympischen Spielen reisen. Der fünffache Weltmeister blieb im letzten Springen vor der Nominierung hinter dem notwendigen Ergebnis ...

0 Kommentare

Zwar erreichte Geiger am Sonntag mit Rang 14 in Sapporo sein bislang bestes Saisonergebnis, um in den Olympia-Kader zu springen hätte es jedoch einen Platz unter den besten acht gebraucht.

Lesen Sie auch:
Daniel Tschofenig
Springen in Sapporo
Tschofenig bei nächstem Prevc-Sieg Dritter
18.01.2026

„Arbeit nicht umsonst“
Der 32-Jährige wird sich die Spiele nun vom Fernseher aus ansehen müssen, auf Instagram konnte der DSV-Adler dennoch Positives vom Wochenende in Japan mitnehmen. „Auch wenn die Olympianorm am Ende knapp verpasst wurde, fühlt sich dieses Resultat wichtig an. Es zeigt mir, dass die Arbeit der letzten Wochen nicht umsonst war und dass ich auf dem richtigen Weg bin“ schrieb Geiger am Sonntag.

Drei Olympia-Medaillen (einmal Silber, zweimal Bronze) hat Geiger berits zu Hause hängen. Eine vierte wird heuer nicht dazukommen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Nordisch
Jetzt ist es amtlich
Fünffacher Weltmeister nicht im Olympia-Kader
Brüder jubeln
Johannes Lamparter bei Oftebro-Doppelsieg Vierter
Starker Auftritt
0,7 Sekunden fehlen Stadlober auf Sieg in Oberhof
Langlauf
Vermeulen bei Olympia-Generalprobe abgeschlagen
Springen in Sapporo
Tschofenig bei nächstem Prevc-Sieg Dritter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine