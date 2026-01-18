Vorteilswelt
Serbien-Vorbereitung

Fölser: „Wir bleiben da schon ziemlich im Ablauf“

Handball
18.01.2026 18:00
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser hat unmittelbar nach dem Serbien-Sieg über Deutschland zu rechnen begonnen, um die Chance auf die Hauptrunde zu eruiren. Trotz zweier Niederlagen in der Vorrunde, lebt die Chance auf den Aufstieg. Am Training, der Ansprache und der Herangehensweise wird sich jedoch nichts verändern. 

