Fölser: „Wir bleiben da schon ziemlich im Ablauf“

ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser hat unmittelbar nach dem Serbien-Sieg über Deutschland zu rechnen begonnen, um die Chance auf die Hauptrunde zu eruiren. Trotz zweier Niederlagen in der Vorrunde, lebt die Chance auf den Aufstieg. Am Training, der Ansprache und der Herangehensweise wird sich jedoch nichts verändern.