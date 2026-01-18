Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gina-Lisa Lohfink

Martyrium mit Eiter nach verpfuschter Po-OP

Society International
18.01.2026 17:58
Lohfink wurde 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ...
Lohfink wurde 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt.(Bild: Bieber, Tamara / Action Press)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem „Brazilian Butt Lift“ wollte Gina-Lisa Lohfink (39) ihrem Hinterteil mehr Fülle verleihen. Doch der Eingriff ging nach hinten los – und bescherte dem deutschen Reality-TV-Sternchen höllische Schmerzen.

0 Kommentare

Es ist ein wahr gewordener Albtraum, denn Teile von Lohfinks Hintern sackten tatsächlich in die Oberschenkel ab – und lösten eine Tortur mit sämtlichen Symptomen aus. Über Jahre hinweg hätten sich in dem Gesäß Rückstände früherer Eingriffe angesammelt, darunter alte „Filler“, entzündetes Gewebe, Eiter und verunreinigtes Material, schilderte das Model der „Bild“. „Da war so viel Dreck drin. So viel altes Zeug. Die Ärzte haben am Ende drei Stunden operiert“, erklärte sie dem Blatt.

Begonnen habe der Leidensweg im Sommer 2023 bei einem „Brazilian Butt Lift“ in der Türkei. Dabei wird körpereigenes Fett abgesaugt und im Gesäß injiziert. Nach dem Eingriff habe sie hohes Fieber bekommen und starke Schmerzen verspürt. Verzweifelt habe sie jede Menge Arztpraxen und Kliniken aufgesucht – bis ihr, nach einer langen Odyssee, schließlich ein Schweizer Arzt helfen konnte.

Ärzte: „Das ist ein Albtraum-Fall“
Der plastische Chirurg habe zunächst eine Körperseite operiert. „Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg“, zeigte sich Lohfink erleichtert. Auch die dauernde Angst vor weiteren Komplikationen sei verschwunden. Der Arzt erzählte „Bild“, Kollegen hätten ihn vor dem Eingriff gewarnt: „Sie haben gesagt: Das lohnt sich nicht, das ist ein Albtraum-Fall. Aber ich wusste: Wir müssen ihr helfen.“

Lesen Sie auch:
Gina-Lisa Lohfink erklärte jetzt, dass sie gar nicht berühmt sein wollte. Der Ruhm habe nämlich ...
Ärgert sich über Hater
Lohfink: „Berühmt zu sein, ist eine Katastrophe“
20.02.2025
Frisch verliebt
Gina-Lisa Lohfink zeigt erstmals ihre Freundin
25.06.2024

Dabei seien Kosten in Höhe von 9000 Euro entstanden – nur für die Behebung der Schäden. Nach der Heilungsphase soll die zweite Körperseite drankommen. Die 39-Jährige bleibt positiv: „Es sieht jetzt schon viel schöner aus als vorher.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
204.513 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
144.554 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
117.520 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Society International
Gina-Lisa Lohfink
Martyrium mit Eiter nach verpfuschter Po-OP
Neil Diamond:
„Bin besser, etwas zu fühlen, als zu verstehen“
Schwierige Beziehung
Europäischer Filmpreis geht an „Sentimental Value“
Emilia Clarke
Sex-Szene mit drei Männern endete mit Rippenbruch
Einfach mitgeschleift
US-Kinderstar stirbt bei Unfall Horror-Tod
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf