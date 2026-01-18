Martyrium mit Eiter nach verpfuschter Po-OP

Mit einem „Brazilian Butt Lift“ wollte Gina-Lisa Lohfink (39) ihrem Hinterteil mehr Fülle verleihen. Doch der Eingriff ging nach hinten los – und bescherte dem deutschen Reality-TV-Sternchen höllische Schmerzen.
Es ist ein wahr gewordener Albtraum, denn Teile von Lohfinks Hintern sackten tatsächlich in die Oberschenkel ab – und lösten eine Tortur mit sämtlichen Symptomen aus. Über Jahre hinweg hätten sich in dem Gesäß Rückstände früherer Eingriffe angesammelt, darunter alte „Filler“, entzündetes Gewebe, Eiter und verunreinigtes Material, schilderte das Model der „Bild“. „Da war so viel Dreck drin. So viel altes Zeug. Die Ärzte haben am Ende drei Stunden operiert“, erklärte sie dem Blatt.
Begonnen habe der Leidensweg im Sommer 2023 bei einem „Brazilian Butt Lift“ in der Türkei. Dabei wird körpereigenes Fett abgesaugt und im Gesäß injiziert. Nach dem Eingriff habe sie hohes Fieber bekommen und starke Schmerzen verspürt. Verzweifelt habe sie jede Menge Arztpraxen und Kliniken aufgesucht – bis ihr, nach einer langen Odyssee, schließlich ein Schweizer Arzt helfen konnte.
Ärzte: „Das ist ein Albtraum-Fall“
Der plastische Chirurg habe zunächst eine Körperseite operiert. „Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg“, zeigte sich Lohfink erleichtert. Auch die dauernde Angst vor weiteren Komplikationen sei verschwunden. Der Arzt erzählte „Bild“, Kollegen hätten ihn vor dem Eingriff gewarnt: „Sie haben gesagt: Das lohnt sich nicht, das ist ein Albtraum-Fall. Aber ich wusste: Wir müssen ihr helfen.“
Dabei seien Kosten in Höhe von 9000 Euro entstanden – nur für die Behebung der Schäden. Nach der Heilungsphase soll die zweite Körperseite drankommen. Die 39-Jährige bleibt positiv: „Es sieht jetzt schon viel schöner aus als vorher.“
