Martyrium mit Eiter nach verpfuschter Po-OP

Ärzte: „Das ist ein Albtraum-Fall“

Der plastische Chirurg habe zunächst eine Körperseite operiert. „Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg“, zeigte sich Lohfink erleichtert. Auch die dauernde Angst vor weiteren Komplikationen sei verschwunden. Der Arzt erzählte „Bild“, Kollegen hätten ihn vor dem Eingriff gewarnt: „Sie haben gesagt: Das lohnt sich nicht, das ist ein Albtraum-Fall. Aber ich wusste: Wir müssen ihr helfen.“