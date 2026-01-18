Austro-Tschetschene (18) plante Botschafts-Terror

Mörderischer Plan nach IS-Treueschwur gereift

Jetzt der nächste spektakuläre Fall mit einem jugendlichen IS-Fanatiker. Dem Verdächtigen wurde vor dem Kammergericht in Berlin der Prozess gemacht. Angeklagt war der in Österreich geborene und mehrere Jahre hier lebende Tschetschene – zuletzt wohnte er mit Mutter, zwei Brüdern und der Schwester in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam –, weil er nach einem Treueschwur auf den IS spätestens ab Februar 2025 ein Attentat auf die israelische Botschaft in der deutschen Millionenmetropole geplant haben soll.