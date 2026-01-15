European Handball Championship live updates
LIVE: Germany gets off to a flying start against Austria
Austria faces Germany in its opening match of the European Handball Championship. Can the ÖHB men let their sporting achievements do the talking after the excitement surrounding Germany's national goalkeeper Andreas Wolff? We are reporting live (live ticker below).
Here is the live ticker:
Germany's national goalkeeper Andreas Wolff had nothing good to say about the ÖHB team's performance ahead of the European Championship opener against Austria. "The Austrians play absolute anti-handball, of course. Nobody really wants to see that. It's very unattractive," said the 34-year-old about his first European Championship opponent. Austria faces its big neighbor today in Herning. Germany has struggled in past encounters.
Since January 2024, Austria has faced Germany four times, earning two draws. The underdogs caused problems with their seven-against-six play, in which the goalkeeper is replaced by an additional field player in attack. "With Lukas Hutecek and Mykola Bilyk, they have two absolute alpha males who will lead the attack in all its ugliness and ensure that it will not be a handball treat," warned Wolff.
The other opponents
The team is led by regulars such as Bilyk (Kiel), Hutecek (Lemgo Lippe), Sebastian Frimmel (Szeged/HUN) and Lukas Herburger (Füchse Berlin). The preliminary round matches will all be played in Herning. After the match against Germany, they will face Spain (Saturday) and Serbia (Monday).
This article has been automatically translated,
read the original article here.
