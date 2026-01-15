Steiermark: Skitourengeher von Lawine verschüttet

In Donnersbachwald ging am Donnerstag eine 200 Meter lange Lawine ab. Ein Skitourengeher wurde erfasst, konnte jedoch von der Bergrettung geborgen werden. 50 Kräfte standen im Einsatz.
Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde in der Steiermark Großalarm ausgelöst. 50 Einsatzkräfte der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Stainach und der Region Salzkammergut eilten nach Donnersbachwald, wo eine 30 Meter breite und 200 Meter lange Lawine abgegangen war. Auch ein Polizeihubschrauber und die ÖAMTC-Flugrettung wurden umgehend hinzugezogen.
„Die Kräfte des ersteintreffenden Helikopters konnten mittels Suchgerät eine verschüttete Person lokalisieren und glücklicherweise befreien“, berichtet Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung. Anschließend kümmerten sie sich um die Erstversorgung des Skitourengehers. Die Person war in Richtung Gstemmerscharte abseits der Piste unterwegs gewesen. Weitere Personen dürften nicht verschüttet worden sein.
In der Region herrschte am Donnerstag Lawinenwarnstufe zwei („mäßig“). Jedoch verschärft sich die Lage nachmittags wegen der steigenden Temperaturen. „Man sollte für Touren gut vorbereitet sein, den Lawinenwarnbericht lesen und Notfallausrüstung dabei haben“, sagt Radaelli.
