50 Kräfte im Einsatz

Steiermark: Skitourengeher von Lawine verschüttet

Steiermark
15.01.2026 16:04
Aktuell herrscht in der Steiermark Lawinenwarnstufe eins bis zwei.
Aktuell herrscht in der Steiermark Lawinenwarnstufe eins bis zwei.(Bild: Peter Freiberger, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

In Donnersbachwald ging am Donnerstag eine 200 Meter lange Lawine ab. Ein Skitourengeher wurde erfasst, konnte jedoch von der Bergrettung geborgen werden. 50 Kräfte standen im Einsatz.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde in der Steiermark Großalarm ausgelöst. 50 Einsatzkräfte der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Stainach und der Region Salzkammergut eilten nach Donnersbachwald, wo eine 30 Meter breite und 200 Meter lange Lawine abgegangen war. Auch ein Polizeihubschrauber und die ÖAMTC-Flugrettung wurden umgehend hinzugezogen.

„Die Kräfte des ersteintreffenden Helikopters konnten mittels Suchgerät eine verschüttete Person lokalisieren und glücklicherweise befreien“, berichtet Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung. Anschließend kümmerten sie sich um die Erstversorgung des Skitourengehers. Die Person war in Richtung Gstemmerscharte abseits der Piste unterwegs gewesen. Weitere Personen dürften nicht verschüttet worden sein.

Lesen Sie auch:
Der Wind verweht den Schnee dieser Tage vielerorts.
In der Obersteiermark
Schnee und Wind führen zu erhöhter Lawinengefahr
11.01.2026

In der Region herrschte am Donnerstag Lawinenwarnstufe zwei („mäßig“). Jedoch verschärft sich die Lage nachmittags wegen der steigenden Temperaturen. „Man sollte für Touren gut vorbereitet sein, den Lawinenwarnbericht lesen und Notfallausrüstung dabei haben“, sagt Radaelli.

Top-3

