Steiermark: Skitourengeher von Lawine verschüttet

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde in der Steiermark Großalarm ausgelöst. 50 Einsatzkräfte der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Stainach und der Region Salzkammergut eilten nach Donnersbachwald, wo eine 30 Meter breite und 200 Meter lange Lawine abgegangen war. Auch ein Polizeihubschrauber und die ÖAMTC-Flugrettung wurden umgehend hinzugezogen.