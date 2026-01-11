Schnee und Wind führen zu erhöhter Lawinengefahr

Die aktuelle Kälteperiode in der Steiermark führt nun zu weiteren Gefahren. Der Lawinenwarndienst mahnt zu Vorsicht im Gebirge. Ab Dienstag soll es wieder wärmer werden.
Die Nacht von Samstag auf Sonntag brachte vor allem in der Obersteiermark vielerorts große Mengen an Neuschnee. Kombiniert mit kräftigen Sturmböen führte die Wetterlage am Sonntag zu einer erheblichen Lawinengefahr von den Niederen Tauern bis zum Toten Gebirge. Der Lawinenwarndienst Steiermark verhängte Gefahrenstufe 3 in den betroffenen Gebieten. Warum sind Schnee und starker Wind aber eine gefährliche Kombination?
„Wenn der frische Pulverschnee von kräftigen Böen verweht wird, dann kommt es dort, wo sich der verwehte Schnee ablagert, zu sogenanntem Triebschnee. Dieser bildet eine Schneetafel, die brechen kann und zu einer Schneebrettlawine führt“, erklärt Andreas Gobiet vom Lawinenwarndienst Steiermark. Gerade für längere Kälteperioden – die Steiermark wird schon seit mehreren Tagen von eisigen Temperaturen belagert – sei eine erhöhte Lawinengefahr aber typisch.
Windböen: 100 km/h am Hochschwab, Präbichl-Lifte stehen still
In Mariazell wurden am Sonntag Windböen mit bis zu 72 km/h gemessen, am Hochschwab sogar 100 km/h. Im Skigebiet am Präbichl standen die Sessellifte aufgrund dessen den ganzen Sonntag still.
„Am Montag spielt der Wind kaum noch eine Rolle“, prognostiziert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Mit den ab Dienstag erwarteten höheren Temperaturen nimmt dann auch die Lawinengefahr wieder ab. Bis dahin sollten sich Wintersportler und Wanderer aber vorsichtig über den Schnee bewegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.