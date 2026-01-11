Schnee und Wind führen zu erhöhter Lawinengefahr

„Wenn der frische Pulverschnee von kräftigen Böen verweht wird, dann kommt es dort, wo sich der verwehte Schnee ablagert, zu sogenanntem Triebschnee. Dieser bildet eine Schneetafel, die brechen kann und zu einer Schneebrettlawine führt“, erklärt Andreas Gobiet vom Lawinenwarndienst Steiermark. Gerade für längere Kälteperioden – die Steiermark wird schon seit mehreren Tagen von eisigen Temperaturen belagert – sei eine erhöhte Lawinengefahr aber typisch.