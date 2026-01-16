Stocker holt Nehammer-Vertrauten zurück

Bundeskanzler Christian Stocker holt sich für die bevorstehende Staatsreform einen eigenen Sonderbeauftragten. Der frühere Kabinettschef im Kanzleramt, Markus Gstöttner, übernimmt die Leitung der Stabstelle Reformpartnerschaft 2026 im Bundeskanzleramt, teilte das Kanzleramt mit.
Der 39-jährige Wiener war von November 2020 bis Juni 2025 Gemeinderat und Abgeordneter zum Wiener Landtag und 2021/22 Kabinettschef von Bundeskanzler Karl Nehammer. Nun soll er die angestrebte Staatsreform vorantreiben.
Im Juni vergangenen Jahres wurde im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz in Salzburg die Reformpartnerschaft für Österreich beschlossen. Sie zielt darauf ab, über alle staatlichen Ebenen hinweg Reformen umzusetzen. Konkret sollen bis Ende 2026 Reformen in den Bereichen Verwaltungsvereinfachung, Kompetenzbereinigung, Gesundheit sowie Bildung und Energie umgesetzt werden, die die Verwaltung effizienter, bürgernäher, einfacher und sparsamer machen.
