Stocker holt Nehammer-Vertrauten zurück

Im Juni vergangenen Jahres wurde im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz in Salzburg die Reformpartnerschaft für Österreich beschlossen. Sie zielt darauf ab, über alle staatlichen Ebenen hinweg Reformen umzusetzen. Konkret sollen bis Ende 2026 Reformen in den Bereichen Verwaltungsvereinfachung, Kompetenzbereinigung, Gesundheit sowie Bildung und Energie umgesetzt werden, die die Verwaltung effizienter, bürgernäher, einfacher und sparsamer machen.