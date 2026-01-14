Faschingsumzug fällt aus: Kritik an Bürgermeister

Nur mehr alle zwei Jahre

Im Rathaus betont man, dass der Umzug nicht abgesagt, sondern gar nicht erst geplant worden sei. So haben man sich 2025 bei einem Workshop mit allen Parteien geeinigt, ihn aus Kostengründen nur alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. „Da keine Partei, auch nicht die FPÖ, einen Antrag auf Durchführung 2026 eingebracht hat, ging ich davon aus, dass auch alle einverstanden sind“, so Eisenschenk. Denn um einen Umzug durchführen zu können, braucht es aufgrund der zu erwartenden Gesamtkosten von rund 20.000 bis 25.000 Euro einen Beschluss - zumindest im Stadtrat.