NHL

Detroit feiert mit Kasper vierten Sieg in Serie

US-Sport
13.01.2026 10:16
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)

Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ihre Siegesserie fortgesetzt. Im Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes verspielten die Red Wings am Montag im Schlussdrittel eine 3:0-Führung, gewannen aber mit 4:3 nach Verlängerung und verteidigten damit ihre Führung in der Atlantic Division. Der Vorarlberger Marco Rossi fehlte den Vancouver Canucks bei ihrer nächsten Niederlage und muss auch noch weiter pausieren.

0 Kommentare

Detroit lag vor 19.500 Zuschauern dank James van Riemsdyk (2./PP), Alex DeBrincat (22.) und Albert Johansson (25.) komfortabel in Führung. Carolina schaffte im Schlussdrittel aber dank zweier Powerplay-Treffer und einem Tor in Unterzahl durch Jackson Blake (45.), Seth Jarvis (48.) und Shayne Gostisbehere (57.) noch den Ausgleich. In der Verlängerung entschied Andrew Copp die Partie.

Die Vancouver Canucks mussten mit einem 3:6 bei den Montreal Canadiens ihre siebente Niederlage hintereinander einstecken und sind weiter das schlechteste Team der Liga. Rossi, der sich am 30. Dezember eine Verletzung am linken Fuß zugezogen hat, fehlte zum sechsten Mal und muss auch weiter zuschauen. Canucks-Trainer Adam Foote gab bekannt, dass der 24-jährige Center voraussichtlich noch zwei bis drei Wochen ausfallen wird. Man wolle sichergehen, dass die Verletzung ausgeheilt ist.

