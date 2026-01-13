Detroit feiert mit Kasper vierten Sieg in Serie

Die Vancouver Canucks mussten mit einem 3:6 bei den Montreal Canadiens ihre siebente Niederlage hintereinander einstecken und sind weiter das schlechteste Team der Liga. Rossi, der sich am 30. Dezember eine Verletzung am linken Fuß zugezogen hat, fehlte zum sechsten Mal und muss auch weiter zuschauen. Canucks-Trainer Adam Foote gab bekannt, dass der 24-jährige Center voraussichtlich noch zwei bis drei Wochen ausfallen wird. Man wolle sichergehen, dass die Verletzung ausgeheilt ist.