Sensation! Fährt gelähmter Sportler bald Ski?

Gezielte elektrische Impulse sollen die Muskulatur aktivieren. Zum Einsatz kommt eine neue Technologie des auf Wintersport spezialisierten Unternehmens Nordica. Das Projekt wurde auf der Fachmesse Prowinter 2026 in Bozen vorgestellt und wird von zahlreichen Partnern getragen. Begleitet wird Roccati von Tommaso Balasso, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im paralympischen Sport zurückblickt – unter anderem als Guide des mehrfachen Medaillengewinners Gianmaria Dal Maistro – und sich heute für Inklusion durch Sport engagiert.