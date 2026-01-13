Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So soll es gelingen

Sensation! Fährt gelähmter Sportler bald Ski?

Ski Alpin
13.01.2026 10:06
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)

Ein querschnittsgelähmter italienischer Sportler soll mithilfe elektrischer Impulse wieder Ski fahren können. Das Projekt mit dem Titel „Beyond Human Potential“ wird in den kommenden Monaten auf den Pisten von Folgaria im Trentino erstmals erprobt. 

0 Kommentare

Ziel des medizinisch-sportlichen Experiments ist es, dem Sportler Michel Roccati, der nach einem schweren Unfall an den unteren Extremitäten gelähmt ist, das Skifahren in aufrechter Position ohne Exoskelett zu ermöglichen.

Gezielte elektrische Impulse sollen die Muskulatur aktivieren. Zum Einsatz kommt eine neue Technologie des auf Wintersport spezialisierten Unternehmens Nordica. Das Projekt wurde auf der Fachmesse Prowinter 2026 in Bozen vorgestellt und wird von zahlreichen Partnern getragen. Begleitet wird Roccati von Tommaso Balasso, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im paralympischen Sport zurückblickt – unter anderem als Guide des mehrfachen Medaillengewinners Gianmaria Dal Maistro – und sich heute für Inklusion durch Sport engagiert.

Autonom auf der Skipiste
Geplant ist, Roccati mithilfe einer speziellen technischen Unterstützung von Nordica sowie moderner Neurotechnologie autonom auf die Skipisten zurückzubringen. Die eingesetzte Technik soll die durch die Rückenmarksverletzung unterbrochenen Nervenverbindungen teilweise umgehen, indem Muskelgruppen gezielt stimuliert werden.

Das Projekt vereint aktuelle Forschung aus den Bereichen Neurotechnologie, Biomechanik und Bewegungsanalyse. Zum Einsatz kommen implantierte spinale Elektroden sowie ein System aus Algorithmen, Sensoren und neuromodulierter Stimulation.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.959 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
124.297 mal gelesen
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
122.279 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Ski Alpin
So soll es gelingen
Sensation! Fährt gelähmter Sportler bald Ski?
„Ein Gedankenwechsel“
50-Rennen-Plan im Weltcup? ÖSV-Stars zwiegespalten
Krone Plus Logo
Startschuss in Wengen
Dinosaurier, Hexenkessel und China-Magnet
Daher endete Karriere
„Habe tödlichen Sturz nicht aus Kopf bekommen“
Hier im Liveticker:
Slalom der Damen in Flachau 17.45 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf