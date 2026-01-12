Vorteilswelt
Après-Ski eskalierte

Bei Streit in Lokal Personal mit Stuhl beworfen

Tirol
12.01.2026 14:00
(Bild: Christof Birbaumer)

Wild ging es in einem Lokal in Sölden im Tiroler Ötztal zu! Ein einheimischer Lokalgast (35) geriet in der Nacht auf Montag in einen Streit mit dem Barpersonal. Die Situation eskalierte derart, dass der 35-Jährige einen Stuhl über den Tresen warf.

Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht auf Montag um kurz nach 4.30 Uhr. Zuerst gerieten der 35-Jährige und die Angestellten des Lokals in einen verbalen Streit. Wenig später eskalierte dieser jedoch völlig.

Lokalgast von Angestellten fixiert
„Der 35-Jährige warf einen Stuhl des Lokals über den Tresen in den Barbereich“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. In weiterer Folge wurde er von einem Angestellten von hinten erfasst, zu Boden gebracht und dort fixiert. Der 35-Jährige wurde dadurch „unbestimmten Grades“ verletzt. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen folgt eine Anzeige an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
