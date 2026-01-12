Bei Streit in Lokal Personal mit Stuhl beworfen

Lokalgast von Angestellten fixiert

„Der 35-Jährige warf einen Stuhl des Lokals über den Tresen in den Barbereich“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. In weiterer Folge wurde er von einem Angestellten von hinten erfasst, zu Boden gebracht und dort fixiert. Der 35-Jährige wurde dadurch „unbestimmten Grades“ verletzt. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen folgt eine Anzeige an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft.