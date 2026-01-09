Plakolm is history
Wedding in Venice: Minister says “I do!”
Six months after her engagement, the big day has finally arrived: Family Minister Claudia Plakolm got married over the Christmas holidays. Saying "I do" marks the beginning of a new chapter for the 31-year-old.
It's very personal news from the life of Federal Minister Claudia Plakolm (ÖVP): the 31-year-old Family Minister got married. Over the Christmas holidays, she said "I do" to her partner in a small ceremony in Venice – just six months ago, the "Krone" newspaper revealed the secret of herengagement.
New name for the minister
The wedding also marks another step: Plakolm has taken her husband Christoph Bauer's surname. From Monday, she will officially be known as Claudia Bauer. According to her friends and family, a church wedding is planned for a later date.
The minister had already made her relationship with her now newlywed husband public in 2024. The Upper Austrian is active in local politics as a mayor, is a professional firefighter, grew up on a farm in the Mühlviertel region, and is considered down-to-earth.
Saying "I do" has marked the beginning of a new chapter in the life of the ÖVP's rising star. Whether and when her private happiness will continue to grow, however, will remain a secret for the time being.
