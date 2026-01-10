Vorteilswelt
Großprojekt in Tirol

Sichere Ufer auf einer Länge von 13 Kilometern

Tirol
10.01.2026 13:00
Erste Baumaßnahmen bei Kirchbichl sind schon sichtbar – aber das ist erst der Auftakt.
Erste Baumaßnahmen bei Kirchbichl sind schon sichtbar – aber das ist erst der Auftakt.(Bild: Mike Jöbstl)

Der Spatenstich für den Hochwasserschutz an der Brixentaler Ache zwischen Wörgl und Hopfgarten im Tiroler Unterland ist erfolgt. Das Millionenprojekt soll die Region „widerstandsfähiger“ gegen Naturereignisse machen und geht über mehrere Jahre.

Nicht nur am Inn, auch an Nebenflüssen wird der Hochwasserschutz vorangetrieben – auch wenn das Thema mitten im Winter etwas im Abseits steht. Und so fand in Kirchbichl am Freitag der Spatenstich für ein Großprojekt (erster Abschnitt 12,2 Millionen Euro) statt.

Sieben Gemeinden von Wörgl bis Hopfgarten und etwa 80 Hektar Flächen sollen vor einem 100-jährlichen Ereignis geschützt werden.

Konkret entstehen auf den 13 Kilometern zwischen Wörgl und Hopfgarten diverse Dämme, Mauern, Uferschutzbauten und Flussaufweitungen. Zudem müssen bestehende Uferschutzbauten saniert werden.

Der Spatenstich erfolgte am Freitag in Kirchbichl.
Der Spatenstich erfolgte am Freitag in Kirchbichl.(Bild: Land Tirol/Jansenberger)

Retentionsbecken in Itter geplant
Um das Wasser nicht einfach an die flussabwärts liegenden Gemeinden weiterzuleiten und dort die Hochwassersituation zu verschärfen, wird zum Ausgleich ein Retentionsbecken in der Gemeinde Itter errichtet. „Dieses kann rund 66.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Bei starkem Hochwasser wird dort überschüssiges Wasser zwischengespeichert“, erklärte Markus Federspiel, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft.

Fakten zum Projekt

Beteiligte Gemeinden im Rahmen des Hochwasserschutzverbandes Brixentaler Ache:

  • Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel)
  • Westendorf (Bezirk Kitzbühel)
  • Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel)
  • Itter (Bezirk Kitzbühel)
  • Kirchbichl (Bezirk Kufstein)
  • Wörgl (Bezirk Kufstein)
  • Angath (Bezirk Kufstein)

Beteiligte Infrastrukturträger im Hochwasserschutzverband Brixentaler Ache:

  • Landesstraßenverwaltung
  • Tiwag
  • ÖBB 
  • Stadtwerke Wörgl

Bauablauf Teilprojekt B zwischen Wörgl und Hopfgarten:

  • Vorgezogenen Maßnahme Bereich Rendlbrücke (abgeschlossen), Investitionskosten 1,1 Millionen Euro
  • Bauabschnitt 1: Gemeinden Angath, Wörgl, Kirchbichl und Itter, Investitionskosten 12,2 Millionen Euro
  • Bauabschnitt 2: Gemeinde Kirchbichl (Bruckhäusl), Investitionskosten 5,1 Millionen Euro
  • Bauabschnitt 3: Gemeinde Hopfgarten, Investitionskosten 10,4 Millionen Euro

Als vorgezogene Maßnahme wurde bereits im September 2024 mit dem Neubau der Rendlbrücke zwischen Wörgl und Kirchbichl begonnen, der im Mai 2025 abgeschlossen wurde.

Zitat Icon

Jeder Euro, den wir in Hochwasserschutz investieren, ist eine Investition für mehr Sicherheit, für mehr Ökologie und stärkt auch die regionale Wirtschaft.

Norbert Totschnig (ÖVP), zuständiger Minister

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Minister vor Ort, Abschnitt soll bis 2029 fertig sein
Vor Ort war beim Spatenstich auch der zuständige Minister Norbert Totschnig (ÖVP), der betonte: „Jeder Euro, den wir in Hochwasserschutz investieren, ist eine Investition für mehr Sicherheit, für mehr Ökologie und stärkt auch die regionale Wirtschaft.“

„Widerstandsfähiger, aber kein hundertprozentiger Schutz“
LHStv. Josef Geisler ergänzte: „Das Projekt an der Brixentaler Ache ist ein wichtiger Schritt, um die Region widerstandsfähiger gegenüber Extremwetterereignissen zu machen. Auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz geben kann.“ Der Abschnitt Wörgl-Hopfgarten soll bis 2029 fertig sein, danach folgt der Bereich bis Brixen im Thale. 

Tirol

