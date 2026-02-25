Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey-Graz boomt

99ers sichern sich das Ticket für Champions League

Steiermark
25.02.2026 21:51
Auch Formel-1-Legende Häkkinen gratulierte in Wien.
Auch Formel-1-Legende Häkkinen gratulierte in Wien.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Geschafft! Die Eishockey-Cracks der Graz99ers erreichten das erste Saisonziel, qualifizierten sich im Grunddurchgang der ICE Hockey League für die kommende Champions Hockey League. Beim 5:2 in Wien stellte Klubchef Herbert Jerich aber einmal mehr klar, dass es damit noch nicht genug sein soll.

0 Kommentare

Wieder einmal 0:2 hinten. Wie schon am letzten Sonntag daheim gegen den KAC. Aber wieder einmal zeigten die 99ers ihre Stehauf-Qualitäten! „Wir investieren viel ins Teambuilding“, grinste Klub-Boss Herbert Jerich am Rande der gestrigen ausverkauften Partie in der Wiener „Steffl-Arena“ gegen die Vienna Capitals. „Und die Spieler zahlen es mir am Eis zurück, sie zeigen wirklich Charakter!“, war der Präsident stolz.

Die vielen – auch Grazer – Fans in der Arena mussten etwas warten, ehe die 99ers ihr gewohntes Power-Spiel aufzogen. Als das Werkl’ aber rollte, war selbst am brüchigen Eis in der Bundeshauptstadt kein Grazer Rutscher mehr zu sehen. Plötzlich zeigten die 99ers so viel „PS“ wie der gestrige Star-Gast in der Halle einst unter der Haube hatte: Ex-Formel 1-Pilot Mika Häkkinen war als Eishockey-Fan dabei. Zwar im Trikot der Wiener, aber der Auftritt des Stars ließ auch die 99ers lächeln.

Paul Huber und Co. schossen Wien in der Steffl-Arena verdient vom Eis.
Paul Huber und Co. schossen Wien in der Steffl-Arena verdient vom Eis.(Bild: GEPA)

Tor-Debütant Conley, Haudum und Schiechl mit einem Traumtor drehten das 0:2 in ein 3:2 – im Schlussabschnitt sorgten Feldner und wieder Schiechl für klare Verhältnisse für die Truppe von Headcoach Dan Lacroix, der einen bärenstarken Einstand in Graz bisher hinlegt.

Zitat Icon

Es ist schön zu sehen, dass man mit Graz in der Liga rechnen muss. Und auch, wie sehr die 99ers in Graz wieder Thema sind.

99ers-Präsident Herbert Jerich

Das zweite Mal in der Königsklasse
Denn zum ersten Mal seit 2019 qualifizierten sich die Grazer für die Champions Hockey League, sind nicht mehr aus den Top-Zwei nach dem Grunddurchgang der ICE Hockey League zu verdrängen. Das Ticket für die Königsklasse soll aber nur das erste Etappenziel für die neuen 99ers – zusammengestellt von Präsident Jerich und Sportchef Philipp Pinter – sein. „Wir wollen den Titel, dafür gehen die Spieler jeden Tag trainieren“, so Jerich, der die Momentaufnahme vor den letzten beiden Spielen im Grunddurchgang (Freitag geht’s im ausverkauften Grazer Bunker gegen Villach, Sonntag dann noch nach Linz) genießen darf. „Es ist schön zu sehen, dass man mit Graz in der Liga rechnen muss. Und auch, wie sehr die 99ers in Graz wieder Thema sind.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.02.2026 21:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
195.349 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
187.313 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
140.814 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2590 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
860 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
833 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf