99ers sichern sich das Ticket für Champions League

Das zweite Mal in der Königsklasse

Denn zum ersten Mal seit 2019 qualifizierten sich die Grazer für die Champions Hockey League, sind nicht mehr aus den Top-Zwei nach dem Grunddurchgang der ICE Hockey League zu verdrängen. Das Ticket für die Königsklasse soll aber nur das erste Etappenziel für die neuen 99ers – zusammengestellt von Präsident Jerich und Sportchef Philipp Pinter – sein. „Wir wollen den Titel, dafür gehen die Spieler jeden Tag trainieren“, so Jerich, der die Momentaufnahme vor den letzten beiden Spielen im Grunddurchgang (Freitag geht’s im ausverkauften Grazer Bunker gegen Villach, Sonntag dann noch nach Linz) genießen darf. „Es ist schön zu sehen, dass man mit Graz in der Liga rechnen muss. Und auch, wie sehr die 99ers in Graz wieder Thema sind.“