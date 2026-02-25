99ers sichern sich das Ticket für Champions League

Geschafft! Die Eishockey-Cracks der Graz99ers erreichten das erste Saisonziel, qualifizierten sich im Grunddurchgang der ICE Hockey League für die kommende Champions Hockey League. Beim 5:2 in Wien stellte Klubchef Herbert Jerich aber einmal mehr klar, dass es damit noch nicht genug sein soll.
Wieder einmal 0:2 hinten. Wie schon am letzten Sonntag daheim gegen den KAC. Aber wieder einmal zeigten die 99ers ihre Stehauf-Qualitäten! „Wir investieren viel ins Teambuilding“, grinste Klub-Boss Herbert Jerich am Rande der gestrigen ausverkauften Partie in der Wiener „Steffl-Arena“ gegen die Vienna Capitals. „Und die Spieler zahlen es mir am Eis zurück, sie zeigen wirklich Charakter!“, war der Präsident stolz.
Die vielen – auch Grazer – Fans in der Arena mussten etwas warten, ehe die 99ers ihr gewohntes Power-Spiel aufzogen. Als das Werkl’ aber rollte, war selbst am brüchigen Eis in der Bundeshauptstadt kein Grazer Rutscher mehr zu sehen. Plötzlich zeigten die 99ers so viel „PS“ wie der gestrige Star-Gast in der Halle einst unter der Haube hatte: Ex-Formel 1-Pilot Mika Häkkinen war als Eishockey-Fan dabei. Zwar im Trikot der Wiener, aber der Auftritt des Stars ließ auch die 99ers lächeln.
Tor-Debütant Conley, Haudum und Schiechl mit einem Traumtor drehten das 0:2 in ein 3:2 – im Schlussabschnitt sorgten Feldner und wieder Schiechl für klare Verhältnisse für die Truppe von Headcoach Dan Lacroix, der einen bärenstarken Einstand in Graz bisher hinlegt.
Es ist schön zu sehen, dass man mit Graz in der Liga rechnen muss. Und auch, wie sehr die 99ers in Graz wieder Thema sind.
99ers-Präsident Herbert Jerich
Das zweite Mal in der Königsklasse
Denn zum ersten Mal seit 2019 qualifizierten sich die Grazer für die Champions Hockey League, sind nicht mehr aus den Top-Zwei nach dem Grunddurchgang der ICE Hockey League zu verdrängen. Das Ticket für die Königsklasse soll aber nur das erste Etappenziel für die neuen 99ers – zusammengestellt von Präsident Jerich und Sportchef Philipp Pinter – sein. „Wir wollen den Titel, dafür gehen die Spieler jeden Tag trainieren“, so Jerich, der die Momentaufnahme vor den letzten beiden Spielen im Grunddurchgang (Freitag geht’s im ausverkauften Grazer Bunker gegen Villach, Sonntag dann noch nach Linz) genießen darf. „Es ist schön zu sehen, dass man mit Graz in der Liga rechnen muss. Und auch, wie sehr die 99ers in Graz wieder Thema sind.“
