Das Rote Kreuz bangt um seine freiwilligen Helfer

Nur dem Druck der Grünen ist es zu verdanken, dass eine bis dato geheim gehaltene (warum eigentlich?) Experten-Analyse zum steirischen Rettungsdienst nun vorliegt. Wie berichtet, diskutierten zahlreiche Kommissionsmitglieder – vom Roten Kreuz über die ÖGK bis zum Land – nach einem kritischen Rechnungshofbericht über Verbesserungen und mögliche Kosteneinsparungen.