Die kleine Botin würdigt den Christbaum lang

Weitere Ideen finden Sie bitte auf diekleinebotin.at – dort habe ich über die Jahre immer wieder gezeigt, wie viel Potenzial in den scheinbaren Abfällen steckt: Wir haben mit Holzscheiben gebastelt, schöne Erinnerungsstücke gestaltet und sogar den Essigreiniger kann man mit Tannenduft aufwerten. Wenn das alles nicht gut umsetzbar ist, dann achten Sie darauf, wann die Gemeinde die Christbäume einsammelt und sorgen Sie davor, dass sie frei von Lametta und Glitzer-Sternen als Kompost, Mulch, Tierfutter oder in der Energiegewinnung verwertet werden. Ich mag es, so die Erinnerung an den schönen Baum noch ein wenig zu behalten.