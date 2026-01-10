Die kleine Botin würdigt den Christbaum lang

Wie ich unseren Christbaum würdige und nachhaltig weiter verwende, nachdem wir ihn abgeschmückt haben. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Da stand er nun im Mittelpunkt, hat gestrahlt und geleuchtet und jetzt ist der Glanz weg. Duftspender, Lichterkettenträger, Ritualbegleiter: der traditionelle Christbaum kommt in den meisten Haushalten in diesen Tagen weg. Aber vielleicht gibt es auch nach der Weihnachtszeit noch Ideen für die Tanne.
Wer sich für einen echten Baum entschieden hat, kann das jetzt ganz bewusst und nachhaltig nutzen. Wer einen Garten oder Pflanzen in Beeten auf der Terrasse hat, kann den Baum klein schneiden und als natürlichen Frostschutz für Töpfe und Pflanzen verwenden. Die Äste schützen Rosen, kleine Stauden, Kräuter vor den frostigen Nächten im Jänner und Februar. Für drinnen kann man aus den Nadeln und Salz ein duftendes Fußbad machen. Auch für DIY-Duftkerzen eignen sich die Nadeln.
Weitere Ideen finden Sie bitte auf diekleinebotin.at – dort habe ich über die Jahre immer wieder gezeigt, wie viel Potenzial in den scheinbaren Abfällen steckt: Wir haben mit Holzscheiben gebastelt, schöne Erinnerungsstücke gestaltet und sogar den Essigreiniger kann man mit Tannenduft aufwerten. Wenn das alles nicht gut umsetzbar ist, dann achten Sie darauf, wann die Gemeinde die Christbäume einsammelt und sorgen Sie davor, dass sie frei von Lametta und Glitzer-Sternen als Kompost, Mulch, Tierfutter oder in der Energiegewinnung verwertet werden. Ich mag es, so die Erinnerung an den schönen Baum noch ein wenig zu behalten.
