Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin würdigt den Christbaum lang

Niederösterreich
10.01.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)

Wie ich unseren Christbaum würdige und nachhaltig weiter verwende, nachdem wir ihn abgeschmückt haben. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

0 Kommentare

Da stand er nun im Mittelpunkt, hat gestrahlt und geleuchtet und jetzt ist der Glanz weg. Duftspender, Lichterkettenträger, Ritualbegleiter: der traditionelle Christbaum kommt in den meisten Haushalten in diesen Tagen weg. Aber vielleicht gibt es auch nach der Weihnachtszeit noch Ideen für die Tanne.

 Wer sich für einen echten Baum entschieden hat, kann das jetzt ganz bewusst und nachhaltig nutzen. Wer einen Garten oder Pflanzen in Beeten auf der Terrasse hat, kann den Baum klein schneiden und als natürlichen Frostschutz für Töpfe und Pflanzen verwenden. Die Äste schützen Rosen, kleine Stauden, Kräuter vor den frostigen Nächten im Jänner und Februar. Für drinnen kann man aus den Nadeln und Salz ein duftendes Fußbad machen. Auch für DIY-Duftkerzen eignen sich die Nadeln.

Weitere Ideen finden Sie bitte auf diekleinebotin.at – dort habe ich über die Jahre immer wieder gezeigt, wie viel Potenzial in den scheinbaren Abfällen steckt: Wir haben mit Holzscheiben gebastelt, schöne Erinnerungsstücke gestaltet und sogar den Essigreiniger kann man mit Tannenduft aufwerten. Wenn das alles nicht gut umsetzbar ist, dann achten Sie darauf, wann die Gemeinde die Christbäume einsammelt und sorgen Sie davor, dass sie frei von Lametta und Glitzer-Sternen als Kompost, Mulch, Tierfutter oder in der Energiegewinnung verwertet werden. Ich mag es, so die Erinnerung an den schönen Baum noch ein wenig zu behalten.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.360 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.386 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
110.991 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf