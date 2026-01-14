Neuzugang bei Sturm schon im Anflug

Sturm bestritt im Trainingslager in Andalusien Mittwoch den letzten Probegalopp. Gegen Champions-League-Starter Kopenhagen führten die Grazer nach 90 Minuten 4:2. Dann wurden nochmals 30 Minuten gespielt – Endstand 4:4. Der Nachfolger für Tochi Chukwuani war noch nicht dabei, ist aber bereits im Anflug.
Die Spatzen pfiffen es Dienstagabend schon von den Dächern: Sturm bastelt an der Verpflichtung von Ryan Fosso. Der Schweizer mit kamerunischen Wurzeln soll den Abgang von Tochi Chuwkuani kompensieren. Der 23-Jährige wurde im Nachwuchs von Young Boys Bern ausgebildet. Nach zwei Jahren bei Vaduz wechselte der Mittelfeld-Allrounder im Sommer 2024 nach Holland zu Fortuna Sittard. Für den Tabellen-Elften der Eredivisie absolvierte er seitdem 51 Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen). Am Wochenende stand Fosso auch nicht mehr im Fortuna-Kader. Als Ablöse für den zweikampfstarken Mittelfeldmann, dessen Transfer noch Mittwoch, spätestens Donnerstag offiziell werden soll, steht eine knappe Million Euro im Raum.
