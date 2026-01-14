Vorteilswelt
Gelungene Generalprobe

Neuzugang bei Sturm schon im Anflug

Steiermark
14.01.2026 18:30
Der Schweizer Ryan Fosso (li.) kommt als Ersatz für Chukwuani zu Meister Sturm.
Der Schweizer Ryan Fosso (li.) kommt als Ersatz für Chukwuani zu Meister Sturm.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Sturm bestritt im Trainingslager in Andalusien Mittwoch den letzten Probegalopp. Gegen Champions-League-Starter Kopenhagen führten die Grazer nach 90 Minuten 4:2. Dann wurden nochmals 30 Minuten gespielt  – Endstand 4:4. Der Nachfolger für Tochi Chukwuani war noch nicht dabei, ist aber bereits im Anflug. 

Die Spatzen pfiffen es Dienstagabend schon von den Dächern: Sturm bastelt an der Verpflichtung von Ryan Fosso. Der Schweizer mit kamerunischen Wurzeln soll den Abgang von Tochi Chuwkuani kompensieren. Der 23-Jährige wurde im Nachwuchs von Young Boys Bern ausgebildet. Nach zwei Jahren bei Vaduz wechselte der Mittelfeld-Allrounder im Sommer 2024 nach Holland zu Fortuna Sittard. Für den Tabellen-Elften der Eredivisie absolvierte er seitdem 51 Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen). Am Wochenende stand Fosso auch nicht mehr im Fortuna-Kader. Als Ablöse für den zweikampfstarken Mittelfeldmann, dessen Transfer noch Mittwoch, spätestens Donnerstag offiziell werden soll, steht eine knappe Million Euro im Raum. 

