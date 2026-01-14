Italiens Olympia-Stars toben wegen Fackelträger

Fauner zeigte sich medial ziemlich angefressen. „Ich vertrete zehn Athleten, die insgesamt 35 olympische Medaillen gewonnen haben, angefangen bei den beiden Goldstaffeln von 1994 und 2006. Wir wurden in keinerlei Initiative im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen in unserem Land auch nur im Geringsten einbezogen – weder als Fackelträger noch als Botschafter, noch in irgendeiner anderen Funktion. Nichts. Ich halte das für eine unglaubliche Beleidigung“, sagte der Ex-Spitzensportler der Sportzeitung „La Gazzetta dello Sport“.