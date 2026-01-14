Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schwere Beleidigung“

Italiens Olympia-Stars toben wegen Fackelträger

Wintersport
14.01.2026 18:00
Infrastrukturminister Matteo Salvini
Infrastrukturminister Matteo Salvini(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Drei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina (6. bis 22. Februar) herrscht in Italien Aufregung! Grund: Frühere Spitzensportler wurden nicht als Fackelläufer berücksichtigt, dafür aber Milan-Trainer Massimiliano Allegri.

0 Kommentare

Der ehemalige Langlauf-Olympiasieger Silvio Fauner kritisierte, dass er und weitere Medaillengewinner von den Fackelläufen ausgeschlossen seien. Unterdessen nahm am Mittwoch Massimiliano Allegri, Trainer des Fußballklubs AC Milan, an der Fackelstaffel teil.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

  Fauner zeigte sich medial ziemlich angefressen. „Ich vertrete zehn Athleten, die insgesamt 35 olympische Medaillen gewonnen haben, angefangen bei den beiden Goldstaffeln von 1994 und 2006. Wir wurden in keinerlei Initiative im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen in unserem Land auch nur im Geringsten einbezogen – weder als Fackelträger noch als Botschafter, noch in irgendeiner anderen Funktion. Nichts. Ich halte das für eine unglaubliche Beleidigung“, sagte der Ex-Spitzensportler der Sportzeitung „La Gazzetta dello Sport“.

Fauner beklagt Ausschluss zahlreicher Stars
Fauner ist derzeit stellvertretender Bürgermeister der Dolomitengemeinde Sappada. Zahlreiche frühere Stars des italienischen Wintersports seien außen vor geblieben, während viele Athleten ohne Bezug zu Winterdisziplinen als Fackelträger ausgewählt worden seien. Die Organisatoren der Winterspiele erklärten, Fauner sei wegen seines politischen Amtes ausgeschlossen worden. Nach der öffentlichen Kritik kündigten Infrastrukturminister Matteo Salvini und Sportminister Andrea Abodi ein „dringendes Treffen“ mit den Verantwortlichen an, um „sehr verwunderliche Entscheidungen“ zu klären.

Lesen Sie auch:
Halle Santa Giulia 
Testlauf macht Sorgen
Halle in Bau, Feld zu klein! Olympia droht Chaos
12.01.2026

Die olympische Flamme wird in den kommenden Wochen durch alle 110 Provinzen Italiens getragen. Milan-Coach Allegri lief gemeinsam mit Freiwilligen durch Borgomanero, rund 70 Kilometer nordwestlich von Mailand.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
419.811 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
169.292 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
149.303 mal gelesen
Mehr Wintersport
Training abgebrochen
Starke Schmerzen! Herzog vor Olympia mit Problemen
„Schwere Beleidigung“
Italiens Olympia-Stars toben wegen Fackelträger
Trainingseinsatz offen
Kränklicher Schwarz: „Bin nicht bei 100 Prozent“
Cheftrainer staunte
Im Blindflug mit 115 km/h zum Abfahrtstriumph
„Sehe ich nicht so“
Ski-Legenden streiten sich um Dominator Odermatt!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf