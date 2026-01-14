Prügel, Extremdienste, Geldrisiko: „Es reicht!“

Lenker wurde krankenhausreif geschlagen

Belegschaftsvertreter Schöpf sitzt mit zwei Kollegen anderer Verkehrsunternehmen bei der Gewerkschaft in Innsbruck und erzählt vom Leid der Busfahrer – allein in Tirol immerhin eine Gruppe von rund 1000 Personen. Probleme gebe es aber nicht nur in einem Bundesland, betonen die drei Herren. „Ein Kollege wurde im Vorjahr krankenhausreif geschlagen. Als er wieder im Dienst war, haben ihn die Täter neuerlich bedroht“, schildert Schöpf einen Vorfall. Körperliche Attacken seien früher vielleicht ein- bis zweimal im Jahr vorgekommen, mittlerweile mindestens einmal im Monat. Der Aggressionspegel steigt – das bestätigen alle. Besonders schlimm sei es etwa in Ballnächten und rund um Après-Ski-Lokale.