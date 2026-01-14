ÖSV-Duo verpasst Podestplatz in Bad Gastein knapp

Der 22-jährige Christoph Karner und die 23-jährige Jessica Pichelkastner haben am Mittwoch beim Weltcup-Mixed-Parallel-Slalom der Snowboarder in Bad Gastein nur knapp einen Podestplatz verpasst.
Das ÖSV-Duo zog im „kleinen Finale“ gegen die Italiener Gabriel Messner/Jasmin Coratti den Kürzeren und belegte Rang vier. Der Sieg auf dem Buchebenhang ging an die Italiener Aaron March/Lucia Dalmasso, die sich vor Dario Caviezel/Julie Zogg aus der Schweiz durchsetzten.
„Es ist definitiv mein bester 4. Platz, den ich je einfahren habe dürfen“, sagte Pichelkastner. Fabian Obmann/Claudia Riegler scheiterten knapp im Viertelfinale und schnitten als Sechste ab. Schon im Achtelfinale war für Arvid Auner/Sabine Payer (9.) sowie Benjamin Karl/Martina Ankele (13.) das Aus gekommen.
