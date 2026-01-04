„Alle rausschmeißen – das Beschei*** ist vorbei!“

„Dieses Arrogante, dieses Respektlose, dieses Ignorante, ...“

ARD-Experte und Ex-Skispringer Sven Hannawald fordert weiter eine harte Linie, wie er in der „Sportschau“ sagt: „Dieses Arrogante, dieses Respektlose, dieses Ignorante, von Timi Zajc zum Beispiel, da einfach den gleichen Anzug zu nehmen und sich via Instagram auch noch lustig zu machen, das muss jetzt vorbei sein.“

Hintergrund: Zajc hatte sich nach Oberstdorf, wo er sogar einen Podestplatz verlor, scherzhaft zu den Vorwürfen geäußert. „Lasst uns den Anzug ein bisschen stretchen, vielleicht ist dann in Ga-Pa (Garmisch-Partenkirchen) alles okay.“ War es nicht.