Stadt Graz drückt bei Tempo 30 ordentlich aufs Gas

Aufregung über den nächsten „Bremser“ für Autofahrer in Graz: Seit Montag gilt auch in der Radegunder Straße in Andritz (Höhe Nordberggasse) ein 30er – in der heillos verstopften Einfahrtsstraße erreicht man dieses Tempo ohnehin kaum. Die Sicherheit soll damit erhöht werden.