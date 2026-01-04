Pöltl-Klub gewinnt auch 3. Saisonduell mit Atlanta

Die Toronto Raptors haben am Samstag (Ortszeit) auch das dritte Saisonduell mit den Atlanta Hawks in der National Basketball Association (NBA) für sich entschieden. Die Kanadier gewannen 134:117, wobei ein 16:0-Lauf im Schlussviertel den Weg zum Sieg ebnete. RJ Barrett und Brandon Ingram erzielten je 29 Punkte.
Jakob Pöltl verpasste wegen seiner Rückenprobleme die sechste Partie hintereinander und die bereits 15. im Spieljahr. Nach Sandro Mamukelashvili und Scottie Barnes übernahm am Samstag Collin Murray-Boyles die Center-Position des Wieners in der Startformation. Am Montag treffen Toronto und Atlanta neuerlich aufeinander.
50 Zähler von Brown für Celtics
Die in der Eastern Conference zweitplatzierten New York Knicks erlitten mit 119:130 gegen die Philadelphia 76ers die dritte Niederlage hintereinander. Tyrese Maxey sorgte für 36 Punkte der Gäste, die ihrerseits zum dritten Mal in Serie erfolgreich blieben. Jaylen Brown führte die Boston Celtics mit 50 Zählern zu einem 146:115 bei den LA Clippers, die nach einem schwachen Saisonstart zuletzt sechs Mal in Folge gewonnen hatten.
Weil die San Antonio Spurs gegen die Portland Trail Blazers 110:115 verloren, hat Titelverteidiger Oklahoma City Thunder im NBA-Westen nunmehr fünf Siege Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Texas.
