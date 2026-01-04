Pöltl-Klub gewinnt auch 3. Saisonduell mit Atlanta

50 Zähler von Brown für Celtics

Die in der Eastern Conference zweitplatzierten New York Knicks erlitten mit 119:130 gegen die Philadelphia 76ers die dritte Niederlage hintereinander. Tyrese Maxey sorgte für 36 Punkte der Gäste, die ihrerseits zum dritten Mal in Serie erfolgreich blieben. Jaylen Brown führte die Boston Celtics mit 50 Zählern zu einem 146:115 bei den LA Clippers, die nach einem schwachen Saisonstart zuletzt sechs Mal in Folge gewonnen hatten.