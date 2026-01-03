NBA: Oklahoma das erste Team mit 30 Siegen

Misolic startet mit einer Niederlage ins neue Jahr
Verpatzter Auftakt
Oklahoma City Thunder hat als erstes Team in der National Basketball Association (NBA) den 30. Saisonsieg eingefahren.
Der Titelverteidiger und souveräne Tabellenführer der Western Conference gewann am Freitag bei den ohne die Startspieler Stephen Curry, Jimmy Butler und Draymond Green angetretenen Golden State Warriors mit 131:104.
Shai Gilgeous-Alexander drückte der Partie mit 30 Punkten und sieben Assists den Stempel auf. Sein Team hat von 35 Spielen nur fünf verloren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.