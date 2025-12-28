Legendärer Spruch | Ansteckende Stimmung

Legendärer Spruch. Der Sport regiert die Weihnachtsferien: Zwei tolle Damen-Ski-Weltcuprennen am Semmering, davon eines sogar mit einer österreichischen Siegerin, ein bejubeltes Fußballlegendenturnier mit einstigen Größen in Graz, ab heute die Skisprung-Vierschanzentournee – und überall sind die österreichischen Fans voll dabei, genauso wie die „Krone“! Am Grazer Parkett glänzten die Kicker-Altstars Ivica Vastic, Steffen Hofmann, Mario Haas, Zlatko Junuzovic und Toni Pfeffer in einer knackevollen Halle. Tags darauf traf man den legendären Pfeffer, der mit den Altstars der Wiener Austria aufgespielt hatte, im „Krone“-Haus beim Weltcup am Semmering. Und wieder war, in Graz am Samstag wie am Sonntag am Semmering sein legendärer Spruch aus dem Länderspiel Österreich – Spanien im Jahr 1999 Thema, als er beim Halbzeitstand von 0:5 lapidar prophezeite: „Hoch wer ma nimma gwinnen.“ Tatsächlich verlor Österreich schließlich 0:9. Pfeffers Ausspruch entwickelte sich zum Klassiker. Wann immer jemand hierzulande weit hinten liegt, findet er Anwendung. Jüngst etwa bei Andreas Babler, der mit der SPÖ zuletzt in Umfragen nicht einmal halb so viel Zustimmung erntete wie die führende FPÖ. Jaja, Politik und Sport – nicht selten ein Doppelspiel.