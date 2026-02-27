Schon wieder! Norweger zum 15. Mal disqualifiziert

Und wieder sind es die Norweger! Benjamin Östvold wurde zum bereits 15. mal disqualifiziert. Bei der Qualifikation zum Skifliegen am Kulm wurden Unregelmäßigkeiten am Anzug festgestellt.
Dazu kommt: Dessen Landsmann Isak Andreas Langmo und der Slowene Anze Lanisek wurden schon vor dem Springen aus dem Verkehr gezogen, weil sie die Materialkontrolle nicht bestanden hatten.
Unfassbar, aber wahr: Östvold wurde seit dem Jahr 2019 schon 15 Mal in einem internationalen Wettkampf vorzeitig vom Bewerb ausgeschlossen – und auch beim Skifliegen am Kulm wird er nicht dabei sein.
Anzug-Skandal bei Heim-WM
Erst vor einem Jahr sorgten Norwegens Skispringer bei der Heim-WM in Trondheim mit manipulierten Anzügen für einen Skandal für den Cheftrainer Magnus Brevig für 18 Monate gesperrt wurde. Damals waren Andre Forfang und Marius Lindvik betroffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.