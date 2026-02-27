Johannes Lamparter vergibt Kulm-Sieg im Zielsprint

„Die zweite Kugel fixiert, für die Große schaut‘s auch sehr, sehr gut aus. Es läuft, ich bin happy“, lautete Lamparters zufriedenes Resümee im ORF. Zugleich gestand er, körperlich „echt schlecht“ gewesen zu sein. „Es war alles auf Olympia hingetrimmt. Gesundheitlich und energetisch bin ich nicht mehr voll da.“ Es darf dem Gesamtweltcupsieger 2022/23 relativ egal sein. „Wenn ich heute Zweiter bin, und das ist das Schlechteste – dann nehme ich das gern.“