Landesräte zauberten Menü auf Tische der CityFarm

Gute Tat knapp vor Weihnachten: Die Landesräte Eva Prischl und Sven Hergovich kochten in der Tagesstätte der Emmausgemeinschaft in St. Pölten (NÖ) mit und für Klienten. Es hat allen gut geschmeckt...
Bei der CityFarm der Emmausgemeinschaft in St. Pölten steht die praktische Gartenarbeit als therapeutisches Mittel für Menschen in Krisensituationen im Vordergrund. Weitere Arbeitsbereiche sind die Küche sowie die Verarbeitung der erzeugten Produkte.
Hilfe für die Rückkehr an den Arbeitsplatz
Ziel der Tagesstätte ist, Hilfestellung für die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu leisten und realistische berufliche Perspektiven zu eröffnen. Auch eine längerfristige oder unbefristete Teilnahme zur Schaffung einer Tagesstruktur mit Arbeitscharakter.
Landesrat Sven Hergovich und Landesrätin Eva Prischl (beide SPÖ) unterstützten nun als Gastköche das Küchenteam der CityFarm und übernahmen auch die Kosten für das Tagesmenü. Am Speiseplan standen Hühnergeschnetzeltes mit Reis und Salat. Als Nachtisch gab es einen Dinkel-Schoko-Nusskuchen.
Mit viel Spaß und Herz dabei
„Es hat uns viel Freude und Spaß gemacht, gemeinsam mit dem Küchenteam der CityFarm die Beschäftigten der Tagesstätte zu verköstigen. Die Emmausgemeinschaft leistet mit dieser Einrichtung einen wichtigen Beitrag zur Integration sozial benachteiligter Menschen und ist damit ein unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Netzes“, erzählten die beiden Landesräte der „Krone“.
