Landesräte zauberten Menü auf Tische der CityFarm

Mit viel Spaß und Herz dabei

„Es hat uns viel Freude und Spaß gemacht, gemeinsam mit dem Küchenteam der CityFarm die Beschäftigten der Tagesstätte zu verköstigen. Die Emmausgemeinschaft leistet mit dieser Einrichtung einen wichtigen Beitrag zur Integration sozial benachteiligter Menschen und ist damit ein unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Netzes“, erzählten die beiden Landesräte der „Krone“.