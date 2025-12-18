Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guter Plan ist nötig

Ärzteausbildung soll das Gesundheitssystem sichern

Niederösterreich
18.12.2025 18:00
„Müssen gemeinsam mit dem niedergelassenen Bereich ausbilden“, sagt LGA-Chefin Elisabeth ...
„Müssen gemeinsam mit dem niedergelassenen Bereich ausbilden“, sagt LGA-Chefin Elisabeth Bräutigam.(Bild: NÖ LGA/Philipp Monihart)

Mehr Ärzte-Praktika sollen Schlüssel zur Rettung des Gesundheitssystems sein. Nicht nur Ärztekammerpräsident Harald Schlögel, sondern auch Elisaberth Bräutigam, die Chefin de NÖ Spitalsbetreibers LGA setzen bei der Mediziner-Ausbildung auf die Spitäler sowie den niedergelassenen Bereich. Aber wer bezahlt letzteres?

0 Kommentare

Die geballte Kritik der NÖ-Ärzteschaft inklusive der von 25 Bezirksärztevertretern am Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) 2030 hat Kammerpräsident Harald Schlögel im Gepäck. Entscheidende Punkte seien viel zu unkonkret, lautet ein zentraler Vorwurf, die „Krone“ berichtete.

Lesen Sie auch:
Der Regionale Strukturplan Gesundheit 2030 für Niederösterreich wurde präsentiert.
Versorgungsplan fertig
ÖGK: „Plan steht und fällt mit der Ärzteschaft“
18.12.2025
Kritik an Entwurf
Was Spitalsbetreiber am Gesundheitsplan anprangert
16.12.2025
Vor Plan-Präsentation
Gesundheitsstruktur: Schweigen um „Luftschlösser“
14.12.2025

Vieles unklar
Finanzierung und ärztliche Verantwortung seien in vielen Bereichen unklar. Außerdem sollen Gruppenpraxen heimischer Ärzte den Vorzug vor Ambulatorien internationaler Firmen aus der Privatwirtschaft bekommen. Die Ausbildungsplanung, die im RSG so gut wie keine Beachtung findet, ist wegen der anstehenden Pensionierungswelle von Medizinern eines der wichtigsten Instrumente zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems. „Wir wurden beim Entwurf nicht ausreichend eingebunden, obwohl wir uns da sehr einbringen hätten können und wollen“, kritisiert Schlögel.

Ausbildung nicht im Plan vorgesehen
„Ausbildung ist nicht Teil des RSG oder des österreichischen Strukturplans. Sie ist aber für die LGA sehr wichtig“, betonte Elisabeth Bräutigam, Chefin des NÖ Spitalsbetreibers. Schon wegen der Fallzahlen in den Kliniken – nur so kann qualitative medizinische Ausbildung gewährleistet werden – könne man die Ärzteausbildung nicht alleine bewältigen.

Die geballte Kritik der niederösterreichischen Ärzte im Gepäck: Kammerpräsident Harald Schlögel.
Die geballte Kritik der niederösterreichischen Ärzte im Gepäck: Kammerpräsident Harald Schlögel.(Bild: Phillip Monihart)

Man müsse die Ausbildung zusammen mit den niedergelassenen Ärzten planen, um möglichst viel Nachwuchs zu generieren. Das sollte in Form von Lehrpraxen passieren, bei denen es noch keine zufriedenstellende Finanzierungslösung gibt. „Auch wenn wir kein Geld haben, müssen wir dennoch die wichtigsten Projekte finanzieren“, heißt es von der ÖGK.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
168.779 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.556 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.768 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf