Ärzteausbildung soll das Gesundheitssystem sichern

Vieles unklar

Finanzierung und ärztliche Verantwortung seien in vielen Bereichen unklar. Außerdem sollen Gruppenpraxen heimischer Ärzte den Vorzug vor Ambulatorien internationaler Firmen aus der Privatwirtschaft bekommen. Die Ausbildungsplanung, die im RSG so gut wie keine Beachtung findet, ist wegen der anstehenden Pensionierungswelle von Medizinern eines der wichtigsten Instrumente zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems. „Wir wurden beim Entwurf nicht ausreichend eingebunden, obwohl wir uns da sehr einbringen hätten können und wollen“, kritisiert Schlögel.