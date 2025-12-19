"A lot of ambition"
Change! Next step for Andi Herzog’s son
The next step for Luca Herzog! The older son of ÖFB legend Andi Herzog is moving up a league for the coming season.
The 18-year-old will be under contract with FCM Traiskirchen from 1 January 2026. The club from the Regionalliga Ost announced the news via Instagram. For the attacking player, the move means a step up from the 1st provincial league in Lower Austria. Herzog last played for SV Stockerau at the start of 2025. There he made eight appearances, started twice and contributed one assist.
Admira training
"With a lot of ambition, willingness to learn and development potential, he will strengthen our squad with immediate effect," wrote the club. Herzog began his soccer career at Breitenfurt before moving to Admira at the age of nine. At Südstadt, he played in all the youth teams up to U18. However, he was never able to make the leap into the professional ranks or join the Admira Panthers. Now he is set to make the next attempt in Traiskirchen.
