So rührend verabschiedet sich Verstappen von Marko

Red Bull und Motorsportberater Helmut Marko haben sich nach 20 Jahren offiziell getrennt. Max Verstappen verabschiedete sich Dienstagabend mit rührenden Worten von seinem Mentor.
„Wir haben alles erreicht, wovon wir gemeinsam geträumt haben. Ich bin dir für immer dankbar, dass du an mich geglaubt hast“, bedankte sich der Niederländer bei seinem langjährigen Förderer auf Instagram.
Nicht nur als enger Vertrauter und Entdecker von Verstappen war Marko für diverse WM-Titel des österreichisch-britischen Rennstalls mitverantwortlich. Der Grazer leitete seit 2003 das Nachwuchsprogramm der „Bullen“ und brachte Fahrer wie Sebastian Vettel, der genauso wie Verstappen viermal die Weltmeisterschaft gewann, Carlos Sainz oder Daniel Ricciardo in die Formel 1.
130 Grand-Prix-Siege
Mit Marko verlässt damit einer der einflussreichsten österreichischen Motorsport-Persönlichkeiten die Formel 1. Der „Doktor“, wie Marko nicht nur in der Szene oft genannt wird, kann auf viele Errungenschaften in der Königsklasse zurückblicken und ermöglichte Red Bull Racing als Talenteförderer eine Vielzahl an Erfolgen.
Seitdem holte der Rennstall insgesamt 130 Grand-Prix-Siege, acht Fahrertitel und sechsmal die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.
