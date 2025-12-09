So rührend verabschiedet sich Verstappen von Marko



130 Grand-Prix-Siege

Mit Marko verlässt damit einer der einflussreichsten österreichischen Motorsport-Persönlichkeiten die Formel 1. Der „Doktor“, wie Marko nicht nur in der Szene oft genannt wird, kann auf viele Errungenschaften in der Königsklasse zurückblicken und ermöglichte Red Bull Racing als Talenteförderer eine Vielzahl an Erfolgen.

Seitdem holte der Rennstall insgesamt 130 Grand-Prix-Siege, acht Fahrertitel und sechsmal die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.