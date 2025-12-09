Fix! Verstappen verliert Marko und Renningenieur

Auch Lambiase nicht mehr Renningenieur

Marko selbst deutete nach dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi einen Abschied aus der Motorsport-Königsklasse an. „Ich werde das besprechen und dann sehen, was ich tue. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Ich muss darüber schlafen, und dann werden wir sehen“, hatte er gesagt. Auch Gianpiero Lambiase wird laut ORF als Renningenieur von Vierfach-Weltmeister Verstappen aufhören, soll aber dem Team in einer anderen Rolle erhalten bleiben.