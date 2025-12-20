ServusTV schickt Weihnachtskrimi ins Rennen

„Mir hat vor allem die Psychologie hinter den einzelnen Figuren gefallen“, so die Regisseurin, „es erinnert ein bisschen an ,White Lotus‘. Der Humor entsteht nicht aus Klamauk, sondern dass unterschiedliche Figuren unterschiedliche Wünsche haben, sich immer wieder in die Quere kommen und missverstehen. Das ist wie am Weihnachtstisch im wahren Leben. Niemand möchte sich ganz in die Karten schauen lassen, aber jeder ist unsicher, was die anderen über ihn denken könnten. Man denkt sich im Film öfters, dass man den wahren Mörder entlarvt hat, wird aber immer wieder davon überrascht, dass dem nicht so ist. Es ist quasi ein Mörderkelch, der immer weiterzieht. Dieses Spielerische finde ich toll, deshalb bin ich auch ein Fan von Krimidinner und ähnlichen Spielen. Es war ein Genuss, diese Ideen hier umsetzen zu können.“