Neues DS-Flaggschiff macht auf Mini-Rolls-Royce

Sitze mit Spezialkonzept

Wie bei manchen Cabrios wird an kühlen Tagen über kleine Düsen warme Luft direkt an den Hals gefächelt. Außerdem verjüngen sich die Sitzschalen nach oben, damit die die hinteren Passagiere eine bessere Sicht nach vorne haben. Front und Fond sind also weniger voneinander getrennt, was dem Innenraum eine leichtere Note gibt.