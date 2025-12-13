Streit unter Urlaubern in St. Anton eskalierte

Darts-Wahnsinn! 71-Jähriger sorgt für WM-Sensation
Die ausgelassene Stimmung in einem Lokal in St. Anton kippte in der Nacht auf Samstag. Zwei Urlaubergruppen aus Deutschland gerieten sich in die Haare. Plötzlich flog ein Glas durch die Luft – und traf einen der Männer.
Es war Mitternacht, als die Auseinandersetzung der Deutschen in dem Lokal in St. Anton völlig aus dem Ruder lief. Dabei flog plötzlich ein Glas durch die Luft und traf einen Mann im Gesicht. Mit erheblichen Verletzungen musste der Deutsche ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.
Der Angreifer flüchtete indessen. Doch er konnte wenig später von der Polizei in seiner Unterkunft dingfest gemacht werden. Der Beschuldigte wird angezeigt. Im Einsatz standen drei Streifen der Polizei.
