Wenn Politiker karitativ den Kochlöffel schwingen

Nur eine einzige Notschlafstelle

Dabei erhielten Indra Collini und ihre Parteifreunde auch Einblick in die Tätigkeit der Emmausgemeinschaft. Vor allem die Abläufe in der Großküche konnten hautnah erlebt werden – von der Menüplanung über die Zubereitung bis hin zur Essensausgabe. Pinzer betonte danach den Wert sozialen Engagements: „Gerade in Zeiten knapper Budgets muss sichergestellt werden, dass niemand zurückgelassen wird.“ In diesem Zusammenhang übte der pinke Spitzenkandidat kurz vor der St. Pöltner Gemeinderatswahl im Jänner auch Kritik an der Landeshauptstadt: „Es ist völlig unverständlich, dass es hier lediglich eine einzige Notschlafstelle für obdachlose Menschen gibt.“