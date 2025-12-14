Wenn Politiker karitativ den Kochlöffel schwingen

Gerade in der Vorweihnachtszeit rücken soziales Engagement und Freiwilligenarbeit in den Fokus. Da wollen auch Politiker nicht hintanstehen – und krempeln karitativ den Ärmeln auf.
Die Neos haben dies heuer in der Küche der Emmausgemeinschaft in St. Pölten getan. Mit Landesparteivorsitzender Indra Collini und Bernd Pinzer, dem Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt, an der Spitze wurde Hunderte Eier aufgeschlagen, Schnitzel paniert, Suppen gekocht und Kuchen gebacken. Rund 150 Portionen für die Bewohner des Wohnheims und die Beschäftigte in den Emmaus-Werkstätten bereiteten die pinken Köche zu.
Ehrenamtliche Helfer gesucht
Die Emmausgemeinschaft unterstützt an neun Standorten in der Landeshauptstadt Menschen in Krisensituationen. Freiwillige Mitarbeit ist dabei eine tragende Säule, betonen die Verantwortlichen. Deshalb sind ehrenamtliche Mitarbeiter hier immer willkommen. Für einen Tag waren es nun die Neos, die für die von Emmaus betreuten Menschen den Kochlöffel geschwungen haben.
Nur eine einzige Notschlafstelle
Dabei erhielten Indra Collini und ihre Parteifreunde auch Einblick in die Tätigkeit der Emmausgemeinschaft. Vor allem die Abläufe in der Großküche konnten hautnah erlebt werden – von der Menüplanung über die Zubereitung bis hin zur Essensausgabe. Pinzer betonte danach den Wert sozialen Engagements: „Gerade in Zeiten knapper Budgets muss sichergestellt werden, dass niemand zurückgelassen wird.“ In diesem Zusammenhang übte der pinke Spitzenkandidat kurz vor der St. Pöltner Gemeinderatswahl im Jänner auch Kritik an der Landeshauptstadt: „Es ist völlig unverständlich, dass es hier lediglich eine einzige Notschlafstelle für obdachlose Menschen gibt.“
