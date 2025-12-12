13-Jähriger auf Schutzweg von Auto erfasst

Hat Trump Höhepunkt seiner Macht überschritten?
7 Tage Weltgeschehen
Dramatische Szenen spielten sich am Freitag auf einem Zebrastreifen in Groß-Siegharts, Bezirk Waidhofen a.d. Thaya (NÖ), ab. Ein Schüler wurde angefahren und verletzt, und auch die Autolenkerin landete im Spital.
Ein 13-Jähriger ist am Freitag auf einem Schutzweg in Groß-Siegharts, Bezirk Waidhofen a. d. Thaya, vom Pkw einer 56-jährigen Frau erfasst worden. Der verletzte Schüler wurde von der Rettung in das Landesklinikum Horn transportiert.
Geschockte Autofahrerin
Ebenfalls im Spital landete die schockierte Autofahrerin. Die Frau wurde in das Krankenhaus nach Waidhofen an der Thaya gebracht.
